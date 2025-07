Le Terra’Sonore pour faire chanter et danser Vicques

Le Bar Le Topaze a trouvé son étoile pour la 1re édition de Terra’Sonore. Il organise ce mini-festival vendredi soir à Vicques avec pour tête d’affiche Tafta. Le groupe suisse viendra revisiter ses succès et présenter ses nouveaux titres. Pour le reste, la programmation sera locale avec Ephyr, Simon Willemin, Projet 2G et DJ JO’. De l’envie de faire une petite scène musicale sur la terrasse estivale, le projet a pris plus d’ampleur que prévu. « Pour une 1re édition, c’est une super tête d’affiche. Tafta a bien marqué les esprits il y a quelques années et les avoir ici en concert plus intimiste c’est vraiment intéressant et sympa. Ils n’ont pas d’autres concerts prévus dans le Jura cette année. Ce sera une expérience de voir un groupe si connu, si proche », se réjouit le gérant du Bar Le Topaze, Valentin Bron.