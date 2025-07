Les voix des Petits Chanteurs se sont tues

Les Petits Chanteurs ne sont plus. La chorale pour enfant de Porrentruy a été dissoute vendredi après 77 ans d’existence. Les Petits Chanteurs ne rencontraient plus le succès de l’époque. Nicole Kohler, membre du comité et ancienne petite chanteuse, indique également « que la motivation des parents à s’investir dans les sociétés que leurs enfants visitent n’est plus la même ». Le coronavirus a été le coup de massue pour la société qui commençait déjà à s’essouffler en 2019. Les membres du comité ont tenté de relancer les Petits Chanteurs, notamment avec la distribution de nombreux flyers dans toute l’Ajoie, mais le résultat n’a pas été satisfaisant. Seule une dizaine de jeunes, d’âges très différents, ont montré de l’intérêt pour intégrer le chœur. Un contingent trop petit et trop hétérogène pour former une nouvelle chorale. « Il n’y a pas que le sport dans la vie, faire partie d’un chœur apporte également beaucoup à un enfant », rappelle Nicole.