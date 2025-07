«Le Jardin de Guznag» : l’art et la nature s’entrelacent à Porrentruy

Plongez dans une immersion artistique et floristique au Jardin botanique de JURASSICA, à Porrentruy. Depuis le 28 juin, « Le Jardin de Guznag » infuse l’espace de mosaïques visuelles colorées, disséminées au cœur du parc. Ce sont près d’une vingtaine d’illustrations d’animaux locaux, oiseaux, amphibiens, reptiles, hyménoptères, mammifères ou créatures nocturnes, qui émergent dans six panneaux thématiques. L’artiste y glisse aussi ses « maraudeurs », figures fantastiques inspirées de la faune jurassienne, dissimulées pour inviter à la curiosité et à l’observation.

Dans cette exposition, Julien Schmidt mêle le réel et le féérique avec un style expressif, parfois caricatural, parfois monstrueux… L’artiste Bruntrutain aspire à valoriser la biodiversité locale avec une touche ludique. Aussi connu pour ses illustrations fantastiques, il avoue s’amuser tout autant en dessinant la faune locale. « Si tu observes un triton alpestre, c’est une petite merveille. C’est bleu avec le ventre orange, on dirait un petit dragon. Il y a tellement de petites créatures de toutes les couleurs. Si on les regarde de près, on ne peut que s’émerveiller. »