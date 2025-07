Des îlots de bois mort pour renforcer la biodiversité

Deux forêts ajoulotes qui ont souffert de la sécheresse seront attentivement scrutées par la Station ornithologique suisse pendant 30 ans. Une zone d’environ cinq hectares à Coeuve et une autre de 3 hectares à Porrentruy ont, en effet, été retenues pour un projet qui a démarré en 2021 et qui est intitulé « Le stress hydrique, une opportunité ». L’idée est de constituer des îlots de vieux bois et de ne pas les toucher pendant trois décennies pour voir comment la biodiversité s’y développe. Le projet est mené en collaboration avec l’Office cantonal de l’environnement. « Il veut permettre aux propriétaires forestiers de ne pas devoir venir exploiter ces forêts qui dessèchent, mais de les laisser en place », souligne Maude Ehrbar, responsable de la biodiversité en forêt au sein du service de l’Etat.

La Station ornithologique suisse se charge du suivi du projet. Des capteurs acoustiques ont notamment été installés pour savoir quels oiseaux sont présents dans ces zones forestières. « Tous les sept ans, des experts vont aussi venir mesurer le rajeunissement pour voir comment la nature réagit quand on ne fait rien », explique la collaboratrice de l’Office de l’environnement. Le public sera informé de l’évolution du projet. Des panneaux ont, par ailleurs, été posés dans les zones concernées pour expliquer la démarche.