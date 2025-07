Le Jura peut mieux faire en matière de voies cyclables

Alors que l’Office fédéral des routes et Pro vélo Suisse publient ce lundi un rapport sur la mise en œuvre de la loi sur les voies cyclables, le Jura apparait à la traîne. Si dans une très grande majorité des cantons, la loi a contribué à accélérer le travail de planification d’un réseau cyclable attrayant et sûr, « la situation n’est pas aussi réjouissante dans le Jura », regrette Pro vélo Jura. Pour rappel, la loi sur les voies cyclables votée en 2018 oblige les cantons à planifier des réseaux de voies cyclables d’ici 2027. Quelque 90% des cantons prévoient de réaliser cette tâche dans le délai imparti. « Le canton du Jura fait partie du trio de cantons qui ne prévoit pas la finalisation de la planification de son réseau » dans les temps, dénonce Pro vélo Jura. L’association demande ainsi aux autorités jurassiennes de répondre à l’exigence de la loi, d’élaborer un programme de mise en œuvre et de définir les instruments de financement pour construire les voies cyclables nécessaires. /mmi-comm