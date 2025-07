Un nouveau chef pour le Service de l’information et de la communication

Le Service de l’information et de la communication tient son nouveau chef. Le Gouvernement a désigné Olivier Guerdat pour succéder à Julien Hostettler qui prendra la direction du Service de l’économie et de l’emploi le 1er août, selon un communiqué transmis lundi. Le futur porte-parole de l’exécutif cantonal occupe actuellement la fonction de responsable de la communication à l’Hôpital du Jura. Âgé de 52 ans, Olivier Guerdat vit à Delémont. Il est marié et père de trois enfants. Avant son poste à l’H-JU, il a été journaliste à RFJ et à la RTS. Il a notamment dirigé le bureau régional de Moutier de la Télévision suisse romande pendant près de dix ans. Olivier Guerdat entrera en fonction au plus tard le 1er décembre. /comm-alr