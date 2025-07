Une stratégie réclamée pour l’installation de nouveaux résidents dans le Jura

Le Jura doit se doter d’une stratégie cantonale destinée à favoriser l’installation de nouveaux habitants. C’est ce que demande le député suppléant Paul Monnerat (PVL) dans une motion déposée récemment au Parlement jurassien. L’élu vert’libéral ajoulot estime que le Jura dispose de réels atouts pour attirer des personnes à haut revenu dans le canton. Il cite, notamment, une offre de logements suffisante et à des prix raisonnables, un positionnement géographique à proximité des grands centres ou encore un environnement propice à la qualité de vie. Les mesures souhaitées par Paul Monnerat s’appuient sur deux axes. Le premier demande l’élaboration d’une stratégie de prospection ciblée pour attirer de nouveaux habitants. L’élu PVL estime qu’un tel document devrait viser prioritairement des personnes à haut revenu en mettant en avant les atouts résidentiels, fiscaux, environnementaux et éducatifs du canton du Jura. Le second axe porte sur des mesures incitatives pour favoriser le retour des anciens étudiants jurassiens, notamment via des campagnes d’information et un accompagnement personnalisé. Pour Paul Monnerat, favoriser l’installation de personnes actives dans le domaine des services représente le meilleur rapport entre utilisation des infrastructures publiques et recettes fiscales supplémentaires dont le Jura a besoin pour équilibrer ses finances. Selon lui, l’accélération de la numérisation des emplois constitue également une chance unique pour le canton du Jura dans une telle perspective. /comm-fco