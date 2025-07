Nouveau label d’excellence pour Acrotec

Le Groupe Acrotec, basé à Develier, a été désigné pour la quatrième année consécutive parmi les « Best Managed Companies » en Suisse. Cette régularité lui vaut le « Gold Standard » du programme, une distinction attribuée à seulement trois entreprises à ce jour, indique le groupe dans un communiqué transmis mardi.

Le label, décerné par Deloitte en partenariat avec Julius Baer, SIX Swiss Exchange et WillisHenry, évalue les entreprises selon leur stratégie, leur gouvernance, leur capacité d’innovation et leurs résultats financiers.

Actif notamment dans l’horlogerie, le médical et l’aéronautique, Acrotec regroupe plus de 30 PME et environ 2’800 collaborateurs. Le jury a salué sa croissance continue et son modèle de gestion décentralisé. /comm-tna