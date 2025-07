Porrentruy annonce des mesures pour limiter le trafic au Chemin des Chenevières

Le Conseil municipal de Porrentruy a pris plusieurs décisions pour apaiser la circulation au Chemin des Chenevières. Cette démarche fait suite à une pétition déposée par des riverains en avril 2024. Ces derniers s’inquiétaient de la hausse du trafic, notamment pendant les travaux à la Place des Bennelats.

Des comptages réalisés à cette période ont relevé un trafic journalier moyen de 5’840 véhicules, indique la Municipalité dans un communiqué transmis mardi. Après la réouverture de la place, ce chiffre est redescendu à 3’800 véhicules par jour. La vitesse moyenne enregistrée était de 33 km/h, légèrement au-dessus de la limite fixée à 30 km/h. Des mesures acoustiques ont également été effectuées près de trois bâtiments sensibles. Les niveaux sonores restent en dessous des seuils autorisés par la législation fédérale, précise le communiqué.





Des mesures pour limiter les nuisances

Malgré ces résultats, la Municipalité a décidé de restreindre la circulation des poids lourds sur le tronçon entre le giratoire de Fontenais et le carrefour de la piscine. L’interdiction est en vigueur depuis mai, sauf pour les véhicules agricoles et les riverains. En parallèle, la Place des Bennelats restera accessible le soir et le week-end afin d’éviter un report du trafic sur les Chenevières. La Municipalité espère aussi une amélioration avec l’ouverture prévue d’une route reliant Bressaucourt à l’A16. Le projet est en phase d’examen et la mise à l’enquête publique est prévue en août. De nouveaux comptages seront menés à l’automne pour évaluer l’impact des mesures, en vue d’éventuels ajustements en concertation avec les habitants. /comm-tna