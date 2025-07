Thomas Stettler jongle entre Berne et sa ferme jurassienne

Cultiver la terre et les relations avec les parlementaires

Thomas Stettler navigue donc entre son métier d’agriculteur et sa fonction de politicien. « On regarde pour être toujours présent lors des sessions. Il faut aussi faire des choix sur certaines invitations. Je suis aussi un chef d’exploitation et il faut organiser au mieux le fonctionnement de l’entreprise avec mes gens. » Difficile donc pour l’élu de rester à Berne durant de trop longues périodes. « Hier par exemple on a pu quitter le parlement à 13h et à 14h30 j’étais sur les machines. » Une gymnastique qui le prive parfois de certaines opportunités. « Certaines personnes restent toujours à Berne. C’est aussi un avantage d’avoir un contact privilégié avec les gens avec lesquels on va souper. Même si ça m’arrive de rester parfois jusqu’au soir et de participer à ces intergroupes. C’est important de cultiver des relations saines et amicales avec tous les parlementaires. » / sju-tna