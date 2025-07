Une arnaque sur la page Facebook des CJ

Les Chemins de fer du Jura sont victimes d’une arnaque sur leur page Facebook. Une fausse offre promotionnelle prétendument liée à un anniversaire des CJ circule en ce moment et incite les internautes à fournir leurs informations personnelles et bancaires. La compagnie ferroviaire indique ce mercredi que cette offre frauduleuse n’a aucun lien avec l’entreprise. « Il s’agit d’une tentative de phishing destinée à voler des données bancaires », soulignent les Chemins de fer du Jura. Les CJ appellent le public à la plus grande vigilance et recommandent à toute personne ayant interagi avec cette fausse offre à ne pas fournir d’informations personnelles, contacter immédiatement sa banque et signaler l’arnaque à Facebook. /comm-alr