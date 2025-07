Une mue en cours à l’Office cantonal des poursuites et faillites

La nouvelle organisation de l’Office cantonal jurassien des poursuites et faillites se met en place par étapes. La réforme est officiellement entrée en vigueur le 1er juillet dernier. Elle prévoit une centralisation des services à Porrentruy avec une permanence un jour par semaine par district, soit à Delémont, Saignelégier et à Moutier dès l'entrée de la cité prévôtoise dans le canton du Jura. La nouvelle organisation sera pleinement opérationnelle lorsque l’Office des poursuites et faillites aura déménagé. Il restera dans le même bâtiment à Porrentruy mais changera de palier pour occuper les anciens locaux de la police. L’opération devrait être achevée entre mars et juillet 2026. Le calendrier précisé dépendra de l’avancée des travaux. La fusion des données informatiques des trois districts actuels a, quant à elle, été menée à bien, indique la co-cheffe de l’Office cantonal des poursuites et faillites. Mylène Jolidon précise que l’opération « a pour conséquence concrète pour le citoyen de pouvoir obtenir un extrait cantonal des poursuites, ce qui n’était pas le cas avant puisque chaque office donnait un extrait pour son propre arrondissement ».