Sequotech acquière SmartYou SA

Le groupe delémontain Sequotech annonce sa troisième intégration cette année. Il rachète SmartYou SA, un fournisseur de services IT managés, d'infrastructure cloud, de sécurité informatique et de solutions Microsoft 365. L’entreprise basée à Gland dans le canton de Vaud compte plus de 35 employés. Selon un communiqué transmis jeudi, cette opération stratégique renforce la présence de Sequotech en Romandie, particulièrement dans la région de Genève. Le groupe jurassien compte désormais huit sociétés et environ 330 experts. /comm-emu