Les cartes postales retrouvent une place de choix

Et si l’on remettait la carte postale au goût du jour ? À Porrentruy, le bistrot La Poire lance cet été un concours original autour de ce support emblématique des vacances. Le principe est simple : envoyer une carte postale, peu importe d’où, avant le 20 septembre. Un jury désignera les plus belles cartes le 21 septembre, jour de la fin de l’été. À travers cette initiative, les organisateurs espèrent raviver l’intérêt pour un mode de communication à la fois poétique et personnel mais aussi parfois simplement amusant voire kitsch. Justine Bonvallat, gérante du bistro La Poire : « On était un peu nostalgiques de la pratique et on s’est dit qu’on allait peut-être relancer une tendance d’envoyer des cartes postales. Et on avait aussi très envie d’en recevoir, » dit-elle en riant. Qu’il s’agisse de cartes postales arborant des silhouettes stéréotypées étendues sur des plages ou des bâtiments historiques entourés de petits chatons dans un montage douteux, ou des cartes plus conventionnelles, tout est permis.