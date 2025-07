Les cheveux aussi se mettent à la mode médiévale

C’est une nouveauté remarquée aux Médiévales de St-Ursanne. Pour la première fois, les visiteurs peuvent compléter leur costume par une coiffure inspirée du Moyen Âge, réalisée sur place par une coiffeuse spécialisée. Océane Perriard, originaire de Neuchâtel, participe à l’événement pour proposer ses créations tressées au public.

Passionnée par les coiffures médiévales et celtiques, elle propose régulièrement ses services lors de fêtes historiques. « Elle nous a contactés par e-mail, et on a tout de suite trouvé que c’était un excellent complément aux costumes », explique Mélanie Bianchini, membre du comité d’organisation, elle-même en train de se faire coiffer. Dès l’ouverture de la manifestation vendredi, Océane avait déjà coiffé trois personnes. Le temps de réalisation varie entre cinq et trente minutes selon la complexité. « Je fais vite quand je sens que les gens sont pressés, comme Mélanie qui court partout aujourd’hui », sourit-elle.