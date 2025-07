La jeunesse jurassienne s’affronte au Noirmont

Un déferlement de rire et de bière s’est abattu sur le site du Chant du gros ce week-end au Noirmont pour une version jurassienne des traditionnels girons. Course de sacs, tir à la corde ou encore jeux du clou, ils étaient pas moins de 150 jeunes à s’affronter dans des joutes mêlant agilité, force et humour.

L’idée de cette rencontre a germé dans l’esprit d’Alexandre Frésard, président de la jeunesse, des Franches-Montagnes. « En rentrant d’une fête sur Vaud, ça m’a trotté dans la tête et en février 2024 je me suis dit – il faudrait déjà écrire une structure, des statuts… »