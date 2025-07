Le Jura représenté à Paris devant l’Assemblée parlementaire de la francophonie

Du 8 au 13 juillet, quatre représentants du Parlement jurassien ont participé à la session plénière de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF), réunie à Paris. La délégation était composée de Pierre-André Comte, président de la section jurassienne de l’APF, des députés Hildegarde Lièvre (PS) et Roberto Segalla (Vert-e.s–CS-POP), ainsi que de Fabien Kohler, secrétaire général du Parlement.

C’est à l’initiative de Pierre-André Comte que l’assemblée plénière a adopté une motion de félicitations adressée à la République et Canton du Jura. Le texte salue le transfert prochain de la ville de Moutier, prévu pour le 1er janvier 2026, et souligne le caractère démocratique, pacifique et exemplaire de ce processus politique. Le message a été chaleureusement accueilli dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale.

Par cette participation, les élus jurassiens ont rappelé l’importance de faire entendre les réalités locales au sein de la francophonie parlementaire et de renforcer les liens de solidarité entre territoires. /comm-tna