Vers une affluence record pour les Médiévales de St-Ursanne

La parenthèse médiévale est sur le point de se refermer sur un record à St-Ursanne. Dimanche soir, alors que se termine la manifestation après trois journées intenses, près de 50'000 personnes ont franchi les portes de la cité médiévale. De quoi réjouir Georges Migy le président du comité d'organisation : « C’est un sentiment de satisfaction très profond qui anime tous les membres du comité, d'avoir côtoyé des personnes dans la joie et la décontraction en immersion dans la période médiévale. On n'a pas encore de statistiques précises mais on a entre 40 et 50'000 visiteurs c'est certain. » La météo est certainement en partie responsable de cette affluence record, analyse Georges Migy.





Un partenariat avec les transports publics qui a porté ses fruits

Cette année, un partenariat entre Les Médiévales de St-Ursanne et les transports publics a été conclu. Une manière d'encourager le public à ne pas venir en voiture jusqu'à St-Ursanne. « J’ai l’impression que ce partenariat a fonctionné, se réjouit Georges Migy. Beaucoup de gens sont venus en train et ont profité des navettes. On remarque un véritable engouement pour les transports en commun. »