Responsable de la conduite du changement, un poste qui intrigue

L’intitulé de ce nouveau poste a pu retenir l’attention : le canton du Jura a publié une offre d’emploi pour un « responsable de la conduite du changement » début mai. Le député PLR Alain Schweingruber a demandé des précisions sur ce futur engagement dans une question écrite. Responsable de la conduite du changement, un poste à 80% à durée déterminée jusqu’à fin 2029 qui s’inscrit dans le projet de modernisation de l’État et sa transformation digitale. Il s’agit d’un rôle clé dans l’évolution de l’administration cantonale jurassienne, explique le Gouvernement dans sa réponse.

Objectifs du poste, sécuriser la transition et l’appropriation des nouvelles pratiques et structures par les employés de l’État et mettre en œuvre les réformes qui comprennent l’optimisation et la réduction des prestations de l’État. Cet accompagnement au changement passera par une phase de diagnostic pour comprendre les enjeux et résistances, puis de lancer un plan d’action. Concernant les coûts, le poste s’inscrit dans les quatre EPT prévus au budget pour la mise en œuvre de la modernisation de l’État.

Si le délai de postulation a été fixé à fin mai, le Service des Ressources humaines du canton du Jura précise que le processus de recrutement du responsable de la conduite du changement est toujours en cours. /mmi