Le cinéma La Grange va poursuivre ses activités

Le cinéma La Grange va continuer d’exister à Delémont. Sept personnes se sont retrouvées lundi soir et ont décidé de constituer un nouveau comité pour poursuivre les activités de la salle obscure de la vieille ville, selon un communiqué transmis mardi. La Delémontaine Coralie Frésard, enseignante de français et d’anglais, sera proposée à l’assemblée générale en septembre pour reprendre la présidence. Le comité sera complété par Guite Theurillat, Jeanne Beuret, Monique Probst, Claude Stadelmann, Ronald Eichenberger et Vincent Theurillat.

Après avoir suspendu ses activités en mai, la salle devrait rouvrir ses portes au public au début du mois de septembre. En ce qui concerne la programmation, la ligne directrice doit encore être affinée, mais la nouvelle équipe souhaite mêler des productions récentes avec d’anciens films cultes. La salle pourrait également accueillir d’autres événements. Des liens avec les associations locales seront privilégiés. /comm-alr