Le collectif Jura – Palestine en appelle aux communes

Le collectif Jura – Palestine invite les communes jurassiennes « à sortir du silence ». Il a lancé ce mardi une campagne pour leur demander de signer la déclaration portée par les villes de Lausanne et de Genève. Le texte demande au Conseil fédéral de davantage s’engager pour faire respecter le droit humanitaire dans la bande de Gaza en proie à un sanglant conflit avec Israël. Quatre communes jurassiennes – Delémont, Les Enfers, Le Bémont et Soyhières – ont signé cet appel pour le moment. Moutier en a fait de même, tandis que le Conseil de ville de Porrentruy a adopté une résolution en ce sens, de même que le Parlement jurassien. Le collectif Jura – Palestine qui a vu le jour en mai dernier à Glovelier a ainsi écrit aux différents exécutifs communaux jurassiens pour leur demander de rejoindre le mouvement. Une lettre a également été adressée à l’AJC, l’Association jurassienne des communes, pour qu’elle sensibilise ses membres. Pour un des membres du collectif Jura – Palestine, Christian Frund, « les Conseils communaux ne sont pas seulement des organes d’administration des affaires locales, ce sont des institutions politiques, au sens noble du terme, qui doivent se faire le relais des préoccupations des citoyens ». La lettre envoyée par son organisation aux communes affirme que « le silence est un choix » et estime que se taire revient à « être complices ». Christian Frund s’en explique : « Ceux qui veulent se taire doivent aussi assumer qu’ils ne veulent pas faire respecter le droit humanitaire ».