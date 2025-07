Le nouveau visage de la Croisée des Loisirs se dévoile petit à petit

Les travaux de la nouvelle Croisée des Loisirs vont bon train. Le gros œuvre du premier bâtiment qui abritera le bowling, le Jumping Jack et les arcades est pratiquement terminé. Les fondations du second édifice qui hébergera le restaurant, les terrains de padel, de tennis et de squash, ainsi que le fitness, des hébergements et des bureaux ont aussi bien avancé. Les délais devraient ainsi être respectés, à savoir une ouverture d’une majorité des activités pour les vacances de Noël et l’ouverture complète du complexe au premier trimestre 2026. Enzo Fonzo, responsable de la surveillance du chantier, est plutôt satisfait de l’avancée des travaux. « Aux vues de la grandeur du chantier et de la complexité de ce dernier, on n’a pas eu trop de surprises et pas d’accident non plus pour l’instant, donc on peut dire que ça va comme on le souhaite », raconte-t-il.