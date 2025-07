La solidarité s’exprime après l’incendie de Coeuve

La solidarité n’est pas restée un vain mot après l’incendie qui a détruit une ferme du village de Coeuve jeudi dernier. Plusieurs centaines de dons ont d’ores et déjà été recensés par la commune ajoulote qui a ouvert un compte bancaire pour venir en aide à la famille sinistrée. Le maire de Coeuve, Pierre-André Henzelin, se dit « surpris en bien » par la manière dont se déroule la campagne de dons. L’élu précise que les montants versés sont très variables et proviennent d’habitants du village, d’agriculteurs qui habitent en dehors de la commune, de connaissances de la famille ou encore de deux paroisses. « Cela fait plaisir et même chaud au cœur, surtout pour la famille Chavanne qui a été sinistrée, et je pense que ce sera apprécié à sa juste valeur », indique le maire de Coeuve. L’argent récolté servira notamment à leur fournir une aide d’urgence. Pierre-André Henzelin précise que la famille « devra faire face à un manque de liquidités assez immédiat » puisqu’elle produit du lait et qu’une partie de son bétail a péri dans les flammes. Les dons permettront également de payer le loyer des sinistrés qui ont dû être relogés, sans compter « les frais liés à la perte de tout le matériel de base, quotidien, utilisé par la famille », précise le maire de Coeuve. Au vu de la gravité du sinistre, Pierre-André Henzelin souligne également que « les sommes en jeu sont très importantes et pas forcément couvertes par les assurances ».