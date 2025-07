Les dimanches de l’été à nouveau animés à St-Ursanne

Les Estivades sont de retour à St-Ursanne. La 24e édition de la manifestation sera lancée ce week-end et se tiendra tous les dimanches jusqu’à la fin du mois d’août, à l’exception de celui de la course des Rangiers. Le public pourra découvrir toute une série d’animations musicales et ludiques dans les rues de la cité médiévale. Le Parc du Doubs proposera également comme l’année passée des balades aux personnes intéressées. Un partenariat a aussi été conclu avec le Summer Tour de la Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds. « Une compagnie italienne viendra le 27 juillet et se substituera au Cirque Chnopf qui n’a pas de tournée romande cette année. Pour nous, c’est une belle opportunité », explique Nicolas Paupe, le responsable des animations.