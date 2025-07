Une danseuse jurassienne dans un Tomorrowland perturbé par les flammes

Le festival Tomorrowland a ouvert ses portes ce vendredi après-midi en Belgique malgré l’incendie qui a détruit sa scène principale. Quelque 100'000 amateurs de musique électronique sont attendus sur le site de Boom, près d’Anvers. Les flammes ont ravagé mercredi une bonne partie des décors, mais il n’y a pas eu de blessés. Une nouvelle scène a pu être érigée entre temps. La danseuse jurassienne Léa Jeambrun est présente sur place depuis jeudi. Elle doit s’y produire dans le cadre d’une parade et a participé à l’accueil de certains festivaliers. « J’ai eu la chance de pouvoir travailler dans les trains qui arrivaient depuis Amsterdam et on avait un peu peur de l’ambiance qu’il risquait d’y avoir. Au final, tout le monde a été incroyable », souligne Léa Jeambrun.