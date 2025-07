Les vacances au soleil, toujours autant en vogue

Espagne, Grèce, Tunisie et Maroc. Quand il est question de vacances, les habitants de la région ont leurs destinations phares pour cet été. Du côté des longs courriers, les Etats-Unis et le Canada ne sont pas en reste. Pour le pays de Donald Trump, si l’effet du boycott se fait parfois ressentir, la baisse des prix continue à attirer les touristes suisses. Tanzanie et Zanzibar sont en vogue quand il s’agit de safaris. Les pays nordiques prennent aussi gentiment de l’ampleur dans les demandes de voyage. Christelle Guerdat occupe un poste de conseillère en voyage chez Itinerair, une agence présente à Moutier et Alle. D’après elle, une crainte monte toutefois quant aux canicules ou événements climatiques extrêmes, tels que les risques sismiques, les orages intenses ou les feux de forêt. Le risque existe de devoir annuler un séjour à la dernière minute. « Les personnes d’un certain âge ont besoin de sécurité et apprécient tout particulièrement de pouvoir partir sereinement », précise Christelle Guerdat. Pour les agences, ce n’est pas tant un risque, mais plutôt un surplus de travail que nécessite ce genre de phénomènes sortant de l’ordinaire. « Une agence de voyage garantit de réagir en cas de soucis, cela fait partie de notre job », ajoute-t-elle. Pour Christelle Guerdat, l'inflation et le coût de la vie influencent aussi les habitudes de voyage. Elle cite par exemple le fait de ne pas partir chaque année ou de se permettre des vacances plus coûteuses moins souvent. /ehe