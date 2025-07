Les ânes miniatures débarquent à Grandfontaine

Voilà peut-être une idée d'activité pour occuper les vacances des petits et des grands cet été dans la région... Une nouvelle offre est proposée depuis ce week-end à Grandfontaine. Michelangelo et Cécile Coppola ont acquis trois ânes miniatures pour proposer des balades en main dans le jardin de leur maison d'hôtes ou en dehors. Nespresso, Night et Laïla mesurent moins d'un mètre, une race « qui n’a pas été modifiée génétiquement. A la base, elle vient de Sardaigne », explique Cécile Coppola. Cet âne « peut vivre jusqu’à -30 degrés et sous des grosses chaleurs, jusqu’à 40 degrés, leurs poils s’adaptent. Il est très intelligent, il a besoin d’analyser les choses. Il a une allure de marche qui est plus lente que le cheval, c’est pratique pour les enfants ou les personnes âgées », ajoute-t-elle. L’activité est accessible dès 18 mois. /mmi