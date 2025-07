Les jeunes conducteurs doivent s’adapter aux nouvelles technologies

Les nouveaux conducteurs suisses doivent s’y connaître en systèmes d’aide à la conduite (SAC) et d’automatisation. Ces connaissances sont évaluées pendant l’examen pratique mais également avant, lorsqu’ils passent la théorie. Une trentaine de nouvelles questions ont d’ailleurs été ajoutées. Elles concernent les tempomats, les régulateurs de distance et la reconnaissance des lignes notamment. Jean-Paul Lhérault est propriétaire de l’entreprise Driving-School Richard à Bienne. Le moniteur d’auto-école nous explique comment ses élèves sont testés : « Quand ils passent leur permis, les experts leur demandent comment activer ces aides. Ils doivent être capables de les expliquer et de les utiliser ». Selon lui, il est crucial de connaître ces nouvelles technologies, peu importe si on les utilise régulièrement ou pas. « Cela doit être automatique, il faut savoir comment elles fonctionnent sans avoir à les chercher en pleine conduite, en se mettant en danger ».