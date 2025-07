Fin de la 3G : des téléphones bons pour la casse ?

Le réseau 3G, introduit au début des années 2000, touche à sa fin. Sunrise a déjà entamé la désactivation de son infrastructure, Swisscom suivra d’ici la fin de l’année. Ce changement signifie, concrètement, que les téléphones ne fonctionnant que sur ce réseau ne permettront plus de passer d’appels ni de se connecter à Internet.

Cette transition technique a un coût, en particulier pour les consommateurs. « Ce sont énormément d’équipements qui deviennent automatiquement obsolètes », relève Thomas Putallaz, président de l’association suisse NoOPS. L’association milite contre l’obsolescence programmée et pour une consommation plus responsable du numérique.

Si le développement des réseaux mobiles est inévitable, Thomas Putallaz regrette une précipitation. « On ne peut pas dire que c’est une technologie dépassée, mais les besoins de données des consommateurs sont de plus en plus importants. Il faut que le réseau soit plus performant pour échanger ces données. Mais il ne faut pas précipiter les choses. »

Selon lui, les opérateurs devraient mieux mesurer les effets de ces changements technologiques, notamment sur les personnes les plus vulnérables. « Ce sont toujours les personnes au revenu modeste qui seront le plus impactées. »