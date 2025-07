Le groupe Busch pleure son cofondateur

Le cofondateur et copropriétaire de Busch n’est plus. Le Dr. Karl Busch est décédé le 17 juillet dernier à l’âge de 96 ans, selon une communication transmise ce mardi par le groupe. L’entreprise familiale est l’un des fabricants principaux mondiaux de pompes à vide, systèmes de vide, soufflantes, suppresseurs et systèmes d’abattement de gaz d’échappement. Le groupe Busch emploie plus de 8'000 collaborateurs dans 44 pays différents. Dans le Jura, les ateliers Busch naissent en 1980 à Chevenez et emploient près de 500 personnes.

Karl Busch est né en 1929 à Lörrach en Allemagne. Il débute des études en génie mécanique à Munich en 1949, puis obtient son doctorat sur le sujet de la friction et de l’usure dans les suppresseurs rotatifs lubrifiés à l’eau en 1960. Dr. Busch est notamment à l’origine des pompes à vide « Huckepack et R5 » pour l’emballage alimentaire, deux inventions « révolutionnaires ». La pompe R5 est la pompe à vide la plus vendue au monde, détaille la communication du groupe. Le cofondateur est décrit comme un homme dévoué à sa famille, aventurier et humaniste. Il a travaillé aux côtés de sa femme Ayhan Busch « d’égal à égal » depuis 62 ans et était père de trois enfants et grand-père de six petits-enfants. Karl Busch a beaucoup voyagé autour du monde tout en souhaitant « rendre la pareille », en menant notamment des récoltes et levées de fonds pour diverses causes humanitaires.

Son dernier voyage d’affaires a eu lieu il y a moins d’une année en Bavière. Quelques jours avant son décès, il a partagé un sentiment de paix avec sa vie, un « reflet de son esprit positif », écrit le groupe dans son communiqué. /comm-jad