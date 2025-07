Un Jurassien écrit un livre pour convaincre les employeurs

Confiance pour la suite

Jordan De Luca a déjà eu l’occasion de distribuer son roman à plusieurs employeurs. Et les retours sont bons. « Il y a eu plus de retours positifs même si les entreprises n’ont pas de place vacante. La manière de refuser est différente et on salue l’initiative. C’est une façon de m’encourager et ça me motive », se réjouit-il. Sa démarche lui a aussi permis de prendre du recul sur son propre parcours. « Mon livre démarre à la sortie de l’école secondaire et retrace mon parcours professionnel », explique-t-il. « Mon CV est atypique, car il va dans tous les sens, mais j’ai toujours eu un objectif et j’en suis très fier. Et mettre cela sur papier m’a permis de m’en rendre compte. »

Jordan De Luca arrivera en fin de droits en août, mais il ne s’inquiète pas outre mesure. Il nous a confié avoir reçu plusieurs propositions de contrats. « Je me dis que ma démarche a un sens et qu’elle va avoir des résultats. Si je signe tant mieux, et si je dois passer par l’aide sociale c’est pas grave. Je sais que j’arriverai à rebondir. » /tna