Le cancer incurable d’un enfant au cœur d’un film

Une fillette atteinte d’un cancer incurable et sa famille qui doit y faire face. C'est le synopsis de « Et tu n’auras plus jamais peur », un film tourné en ce moment dans le Jura bernois. Ce récit, qui mêle résilience familiale, vulnérabilité et amour, est l'œuvre d'Alissia Cali. La réalisatrice de Perrefitte adapte, pour le coup en long format, un court métrage qu'elle avait sorti en 2023.

Le tournage a débuté lundi dernier et s’achèvera le 27 juillet. Nous nous sommes invités lors d’une scène filmée aux Reusilles :