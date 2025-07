Deux Jurassiens admis à la Manufacture

Un Jurassien et une Jurassienne ont obtenu leur précieux sésame pour entrer à la très sélective Haute école des arts de la scène à Lausanne. Membres de la Troupe des Jeunes du Théâtre du Jura, Yann Carnal et Mya Jecker ont été sélectionnés pour intégrer le Bachelor à la Manufacture, indique le directeur de la Troupe jurassienne Nicolas Steullet ce mercredi. Yann Carnal, né en 2005, a suivi des cours de théâtre à Bassecourt dès l’école primaire, il a ensuite suivi le cursus Sport-Art-Études Théâtre à Delémont avant d’obtenir son diplôme du Lycée en option théâtre. Mya Jecker, née en 2002 à Lajoux, est tombée dans cet univers très jeune, elle suit des cours de théâtre depuis ses 4 ans. Elle est également passée par la structure Sport-Art-Études Théâtre et a effectué un apprentissage d’assistante socio-éducative et un diplôme d’éducatrice de l’enfance. Elle fait par ailleurs partie de la Compagnie Vol de Nuit.

D’autres Jurassiens les ont précédés sur les bancs de la Manufacture, notamment Davide Brancato, Arianna Camilli, Jérôme Chapuis et Alec Berry. Cette reconnaissance des talents de la région n’est pas étrangère à la politique de développement du théâtre en milieu scolaire du canton du Jura souligne le directeur de la Troupe des Jeunes du Théâtre du Jura. Cette rentrée, pas moins de 20 professionnels dispenseront des cours de théâtre dans les écoles primaires et secondaires de la région. La Troupe des Jeunes du Théâtre du Jura offre également un encadrement de premier ordre en permettant aux jeunes de 16 à 25 ans « de monter sur les planches dans des conditions professionnelles », indique Nicolas Steullet. /comm-mlm