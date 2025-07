Le tabac se cultive toujours dans le Jura, malgré la fermeture de BAT

Ils ne sont plus qu’une petite dizaine dans le Jura, tous en Ajoie, mais les producteurs de tabac ont une place particulière. La production avait été initiée dans la région par la famille Burrus lorsque celle-ci fabriquait les cigarettes à Boncourt. Aujourd’hui, elle demeure malgré la disparition de la manufacture l’année dernière.

Il y a quelques semaines, Adrien Petignat a rejoint le comité de SwissTabac, l’association des tabaculteurs. Cet Ajoulot de 29 ans a repris la production lancée par la famille à Alle en 1980. Cette année, quelque 75'000 plants s’épanouissent dans ses champs. La récolte a commencé - avec l’aide d’une quinzaine d’étudiants - et le séchage est en cours dans son hangar de 45 mètres long. Ce travail requiert une attention permanente et passionne Adrien Petignat : « C’est assez diversifié et technique. Chaque année est différente et il faut s’adapter aux conditions climatiques. » Une fois séché et trié, le tabac est livré aux représentants des trois cigarettiers suisses en automne et en février.