Après la tempête, le rougequeue à front blanc a dû se déplacer

Deux ans après la tempête, le rougequeue à front blanc doit se refaire sa place à La Chaux-de-Fonds. Le 24 juillet 2023, la Métropole horlogère était balayée par des vents d’une extrême violence qui ont ravagé de nombreux bâtiments et arbres de la ville. Cette tempête a aussi eu un fort impact sur une espèce d’oiseau en particulier, emblématique de La Chaux-de-Fonds : le rougequeue à front blanc. Un oiseau qui se plait particulièrement dans la ville, qui correspond à son idéal d’habitat, entre de grands arbres, des gazons tondus et des prairies fleuries, explique l’ornithologue local, Michel Amez-Droz, qui fait un suivi du rougequeue à front blanc en particulier dans les parcs Gallet et des Crêtets. Au-delà de ses besoins, le rougequeue à front blanc est ce qu’on appelle « une espèce parapluie ». Cela signifie que « si son milieu est adapté, ça profite à d’autres espèces moins visibles », précise-t-il.