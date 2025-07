Une Jurassienne comme à la maison à Europa Park

Sans surprise, Cindy Cortat et sa famille connaissent le parc comme leur poche. « De temps en temps, quand on voit certaines personnes chercher sur la carte, on les aide. Et lorsque des amis nous accompagnent, ils peuvent se laisser porter », indique la fan jurassienne. Cette dernière a même fait apposer le logo d’Europa Park sur sa voiture. « On a dû faire une demande au parc. Comme on est bien connu dans un hôtel, c’est monté jusqu’à la famille Mack et ils nous ont donné l’autorisation », explique Cindy Cortat.