Novi SA va perdre une quarantaine de postes aux Genevez

L’entreprise Novi SA basée aux Genevez va subir une réorganisation ces prochains mois. Une quarantaine de postes seront transférés dans d’autres sociétés du Swatch Group qui est propriétaire de la firme depuis 2011, notamment à Boncourt et à Villeret. La mesure a pour objectif d’optimiser et de flexibiliser les flux et les capacités de production, selon le service presse du Swatch Group. Ce dernier précise qu’aucun licenciement n’est prévu dans le cadre de la réorganisation des ateliers concernés. Novi SA compte aujourd’hui près de 150 collaborateurs. Elle est active dans l’assemblage des mouvements, le terminage de montres et le service après-vente pour plusieurs marques. /alr