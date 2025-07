StarragTornos en recul sur le début d’année, mais confiant pour la suite

Le spécialiste de machines-outils StarragTornos a subi de plein fouet la conjoncture économique en Suisse, en Allemagne et en Autriche, le ralentissement dans le secteur horloger et une situation tendue du marché américain. D’après les informations communiquées ce vendredi, les entrées de commandes ont fortement diminué au premier semestre (-23,1%). Elles sont passées de 255 millions de francs en 2024 à 196 millions de francs pour la même période de 2025. Le chiffre d’affaires net a lui aussi baissé de 14,4%. Seuls les segments de marché de l’énergie et du transport ont enregistré une croissance grâce à plusieurs commandes majeures dans le secteur de la production d’énergie, notamment le nucléaire, et dans celui du transport militaire et civil.

Pour faire face à ce recul, le groupe StarragTornos a mis en œuvre des mesures ciblées de réduction des coûts ainsi qu’une restructuration sélective dans certains domaines d’activité. Une réduction de l’horaire de travail a été introduite sur les sites de Moutier et de Vuadens (dans le canton de Fribourg), ainsi qu’à Chemnitz (Allemagne). 1890 emplois étaient recensés au 30 juin, soit 91 de moins qu'à la fin de l'année 2024.





Deuxième semestre porteur d’espoir

StarragTornos aborde cependant la seconde partie de l’année avec un certain optimisme et reste confiant dans sa capacité à atteindre un résultat annuel clairement positif. Le groupe prévôtois espère remporter plusieurs contrats majeurs dans l’industrie de la défense et prévoit une hausse de son chiffre d’affaires et de ses marges. /rce+comm