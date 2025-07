Un camp pour partager ses réalités monoparentales

Un cadre idyllique pour s’éloigner du quotidien et se rendre compte qu’elles ne sont pas seules. Pro Junior Fribourg organise cette année encore ses traditionnels camps mères-enfants. Cette semaine, 13 mamans et leurs enfants de toute la Suisse romande ont élu domicile à Vaumarcus. Les adultes participent le matin à des ateliers pour développer leurs compétences parentales pendant que les enfants sont occupés à diverses activités. L’après-midi est libre.

Ce camp existe depuis plusieurs années. À chaque fois, des thématiques différentes sont abordées avec les mamans. Cette semaine, les ateliers sont organisés autour du thème « chacun sa place » et des émotions, comme l’explique Anne Fragnière, consultante en psycho-socio-éducation et formatrice au camp. Elles apprennent par exemple « comment gérer la colère et les limites pour elles et leurs enfants. C’est un assez grand travail de développement personnel qu’elles ont la chance de pouvoir faire. » La thérapeute explique également que dans le monde actuel, être parent est un véritable défi, mais être parent solo l’est encore davantage. « Il n’y a pas de moments où elles peuvent s’isoler. La pression est constante. » Lors de ce camp, Anne Fragnière donne des pistes à ces mamans pour qu’elles puissent prendre soin d’elles, avoir du temps pour elles.