Année de transition pour Orgue à Saignelégier

Objectif : s’autoriser la réflexion quant à un repositionnement. François Lopinat, président de l’association, évoque la possibilité d’un changement de dates, mais aussi l’ouverture à d’autres choses que des concerts, comme de la médiation culturelle, des collaborations avec les écoles. Ou comme il le résume : « Concerts oui, toujours, mais peut-être avec aussi d’autres activités … »

L’occasion donc de parler des concerts programmés cette année, qui se tiendront tous deux dans l’église de Saignelégier. Une programmation qui répond à une volonté de mettre en avant deux usages différents de l’orgue. Pour le premier, qui se tiendra ce dimanche, « on met en valeur l’instrument », explique François Lopinat. Autrement dit, l’orgue, et rien d’autre. C’est Pascal Reber, organiste titulaire de la cathédrale de Strasbourg, qui mettra à l’honneur pour l’occasion un répertoire français « contemporain ». Lors du deuxième concert, prévu le dimanche 2 novembre, « on montrera l’orgue sous un autre visage », relate François Lopinat, l’instrument se muant, sous les mains de Loïc Burki, en accompagnant du chœur lausannois Laudate. Retrouvez plus de détails ici . /comm-tbe