Des Jurassiens au Jubilé des Jeunes

Au menu notamment des quelque 400 jeunes de Suisse romande qui prennent part au rassemblement, la visite d’un certain nombre de lieux symboliques de Rome, tels que ses quatre basiliques, la célébration de messes, la rencontre d’autres jeunes du monde entier, et des moments spirituels. Pour les Suisses, une messe plurilingue est même prévue à la basilique St-Pierre le jour de la fête nationale.

Un programme qui plaît à Fiona Ribeaud. À 19 ans, celle qui vit à Alle est du voyage. La jeune femme a déjà fait deux pèlerinages en tant que servante de messe. Elle se réjouit de vivre, cette fois, un pèlerinage qui s’inscrit dans une Année sainte : « C’est une occasion unique de pouvoir célébrer ça avec des jeunes du monde entier, qui se retrouvent au même endroit malgré tous les conflits que l’on connaît aujourd’hui. » Et de conclure : « On sent cet élan qui nous porte ». /comm-tbe