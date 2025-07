Crinière coupée sauvagement et chèvre attachée de force en Ajoie

Des animaux ont-ils été maltraités en Ajoie ? Une éleveuse, qui a voulu garder l’anonymat, a constaté des traces d’actes malveillants sur trois de ses bêtes la semaine dernière. La crinière et les poils de la queue d’une ponette ont été coupés sauvagement, tout comme la barbiche d’un bouc et d’une chèvre retrouvée attachée par le cou. Aucun écrin cisaillé n’a été retrouvé sur l’exploitation où l’inquiétude est grandissante avec les premiers signes de maltraitances qui ont été repérés sur la ponette en début de semaine par l’agricultrice. Elle a d’abord pensé à une bêtise d’enfant, mais a remarqué les jours suivants d’autres interventions sur son animal. Ce week-end, des coupes sauvages ont été réalisées alors que les animaux se trouvaient dans l’écurie. « C’est vraiment le côté crescendo des interventions qui fait peur », s’inquiète l’Ajoulote. Elle a averti la police qui s’est rendue sur place et a préconisé l’installation d’une caméra de surveillance. Un conseil directement appliqué par l’éleveuse et additionné à une surveillance physique accrue des lieux. Contactée, la police dit privilégier la piste de l’idiotie enfantine, mais précise qu’aucune enquête n'a été ouverte à ce stade. Notre interlocutrice réfute la piste policière car elle assure « qu’il faut de la force pour réussir à attacher la chèvre. »

Depuis samedi, aucune nouvelle trace de violence n’a été découverte sur les animaux. L’éleveuse attend la visite d’un vétérinaire ce lundi pour constater et certifier la maltraitance subie par ses bêtes. Elle compte ensuite déposer plainte pour permettre le lancement d’investigations. /nmy