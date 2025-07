Forgeron, un métier exercé avec passion et rigueur

Comme le dit l’adage, c’est en forgeant qu’on devient forgeron. Ce n’est pas Marc Grélat qui dira le contraire. Après un apprentissage de serrurier, le Jurassien s’est mis à son compte, par amour du métier et parce qu’il recevait de plus en plus de commandes de clients. Le bouche-à-oreille ayant aussi joué un rôle. « C’est un métier où on ne peut pas réellement compter toutes ses heures. Il faut faire le boulot avec respect et amour », affirme le ferronnier et coutelier qui effectue créations et travaux de restauration dans sa forge située à La Malcôte. Les Médiévales, qui ont eu lieu il y a deux semaines à St-Ursanne, sont un événement très important : « Ça fait partie de mon boulot où j’arrive à sortir une partie de mon salaire », explique l’homme de 48 ans.