Plus de 2'400 panneaux solaires à Yverdon

2'400 panneaux solaires répartis sur plus de trois kilomètres. Le viaduc d’Yverdon s’habille, depuis le mois de mai, de ces installations. Les travaux dureront jusqu’à la fin de l’année 2025, pour un coût, pris en charge par la Confédération, qui atteint les 3,5 millions de francs. L’Office fédéral des routes (OFROU) a un objectif en tête : développer et encourager l’exploitation de ses infrastructures routières pour la production d’énergies renouvelables. Mais le choix d’Yverdon n’a pas été fait au hasard : « comme c’est un viaduc qui a été assaini il y a deux ou trois ans en arrière, on a une infrastructure sur laquelle on ne devra pas réintervenir pendant les 25 ans à venir », explique Olivier Floc’hic, responsable communication au sein de l’office. L’électricité produite par l'installation du viaduc d’Yverdon, qui équivaut à l’alimentation de 400 ménages de 4 personnes, sera réinjectée dans le réseau yverdonnois. « On ne peut pas aller jusqu’au tunnel qui est à quelques encablures d’ici » pour utiliser l’énergie produite directement sur les routes, souligne le responsable