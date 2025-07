Les récoltes de céréales attendent le retour des beaux jours et redoutent l'ergot

Soleil et pluie dictent la cadence des moissons dans le Jura. Le colza, l’orge, et les céréales panifiables sont récoltés en ce moment. En Ajoie, le 80% du travail a été effectué avec déjà 12'000 tonnes réceptionnées dans les centres collecteurs. La Vallée de Delémont en est à la moitié du chemin avec 1'600 tonnes et les Franches-Montagnes lancent leurs récoltes avec, pour l’instant, 60 tonnes reçues. Le temps radieux du début des moissons a facilité la tâche dans les centres collecteurs avec « l’orge qui est arrivée sur un premier temps, les colzas dans une deuxième partie et ensuite ce qui était panifiable ce qui a permis d’étaler le travail », note le responsable du secteur agricole pour Landi Arc Jura. Joseph Girardin se dit « plutôt satisfait » des rendements actuels « surtout qu’on a eu une année 2024 très compliquée en quantité et en qualité. »