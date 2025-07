Boris Beuret : « La tendance concernant la consommation de lait s’est massivement inversée »

Le lait et les produits laitiers ont le vent en poupe. C’est ce qui ressort d’un communiqué de presse de Swissmilk paru récemment. Après des années de stagnation de la consommation globale, le lait revient en force auprès des consommateurs, qui le voient comme un aliment local, riche en nutriments et entièrement naturel. Concernant les chiffres les plus marquants, cette année, le cottage cheese enregistre une augmentation de 23,4% par rapport à 2024, et le séré enrichi en protéines de 30% environ. A noter encore une augmentation de 9,5% pour la mozzarella suisse et de 5,7% pour le fromage en général. Quant aux boissons lactées, leur hausse atteint 8,4% et celle du lait de consommation 1,1%. Cette observation est tout à fait réjouissante, selon Boris Beuret, président des producteurs suisses de lait.