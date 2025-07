Des génisses s’échappent à Bure

Cinq génisses ont réussi à prendre la poudre d’escampette en Ajoie. Elles ont quitté leur enclos mercredi et naviguent depuis dans le secteur Bure-Fahy voire peut-être en France voisine du côté d’Abbévillers. Malgré d’intenses recherches, des contacts avec la police et l’utilisation d’un drone, les propriétaires ne parviennent pas à retrouver le troupeau et lancent un appel à la population. D’une part pour faire preuve de prudence dans le secteur, mais aussi pour les informer de tout indice permettant de retrouver les cinq génisses vagabondes. Si vous les avez aperçues, vous pouvez contacter Frédéric et Karine Minder de la ferme La Tenier au 079 464 78 17. /clo