En France voisine, la police surveille sur demande les maisons des vacanciers

Un dispositif pour partir en vacances l’esprit léger. La gendarmerie du Territoire de Belfort a mis en place le dispositif « Opération tranquillité vacances ». Celui-ci entre dans le cadre du plan départemental de sécurité du quotidien. Toute l'année et particulièrement en été, les gendarmes de Delle font le tour des communes pour s'assurer qu’aucune tentative de cambriolage n'a eu lieu. Chaque jour, les forces de l'ordre se rendent dans une dizaine de maisons. « Par chance, on n’a pas eu de cambriolage dans les maisons qu’on surveille dans le dispositif », indique la Lieutenant-Colonel Angelotti. Cette dernière indique que la police est mandatée par les propriétaires de cinq à six maisons par petite commune de 300 à 400 habitants. Avant de partir en vacances - que ce soit en été ou à un autre moment de l'année -, ceux-ci donnent des indications à la police, telles que les dates précises de séjour, la présence d'un portail qui se ferme à clé ou la présence d'un abri de jardin ou non.

Contactée par RFJ, la Police cantonale jurassienne nous a indiqué qu’un tel dispositif n’existait pas en l’état dans notre canton. Toutefois, elle ajoute que la surveillance des quartiers résidentiels est une mission permanente effectuée toute l’année… et plus particulièrement durant les périodes de vacances. /mle