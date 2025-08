Droits de douane américains : « Un réveil brutal. »

Coup de théâtre dans la nuit de jeudi à vendredi : la Suisse et la Maison-Blanche n’ont pas réussi à se mettre d’accord. 39%, c’est le taux de droits de douane supplémentaires appliqués à la Suisse, le taux le plus élevé d’Europe. Les milieux politiques et économiques sont choqués et inquiets. Pierre-Alain Berret, directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura (CCIJ) partage ces impressions. « On ressent de la colère, car on ne voit pas du tout de justifications à un taux aussi élevé », clame-t-il. L’Union européenne a pu s’en sortir avec des droits de douane à 15%. « Une situation qui pousse à réfléchir à la position de la Suisse et qui montre son isolement », explique de directeur de la CCIJ. Les droits de douane doivent entrer en vigueur le 7 août prochain, soit dans une semaine. Cela laisse une fenêtre d’opportunité au Conseil fédéral pour améliorer la situation. « On va s’accrocher à ce mince espoir qu’un accord puisse être négocié à temps ».