Les brunchs du 1er août connaissent un franc succès

Carton plein pour la première édition du brunch de Katia Belser et Laura Montavon à la ferme Chez l’Aurélien aux Pommerats. Les organisatrices prévoyaient 150 personnes, elles en ont finalement accepté 170 et en ont refusé beaucoup d’autres. Les deux francs-montagnardes n’ont pas eu besoin de faire de grande publicité grâce à leur présence sur le site internet de l’Union suisse des paysans. Le monde était au rendez-vous, et il a donc fallu s’organiser en conséquence. Katia et Laura ont notamment bénéficié de l’aide de 25 bénévoles, majoritairement de la famille et des amis.